Bakan Tekin'den Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmene ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmen Irmak Ayşe Koparan için "Olayla ilgili olarak teftiş kurulumuz adli ve emniyet makamları ile koordineli bir şekilde gerekli süreci başlattı" açıklamasını yaptı.

Bakan Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmen hakkında sorulan soruya, "Gazetelerin ve işin detayını bilmeyen insanların yaptığı yorumlara göre hareket etmemek lazım. Her bir sözümüzle temel hak ve hürriyeti ihlal ediyor olabiliriz. Masum insanları lekeliyor olabiliriz. Dolayısıyla biz Bakanlık olarak temkinli konuşmayı tercih ediyoruz. Olayla ilgili olarak adli ve emniyet makamları koordineli bir şekilde teftiş kurulumuz gerekli süreci başlattı. Bizim derdimiz sonucunda suçlu kim varsa ortaya çıkacaktır. Bizim işimiz öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumak. Bunu temin edecek tüm tedbirleri alacağız. Eğer ihmali olan bir arkadaşımız varsa kim olursa olsun gerekli işlemleri yapacağız" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı