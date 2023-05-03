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Bakan Soylu, konuğu olduğu Mehmet Akif Ersoy'a "Bir tanem" diye hitap etti

Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu Habertürk ekranlarında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programın bir yerinde Bakan Soylu'nun gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a "Bir tanem" diye hitap etmesi dikkat çekti.

Seçim çalışmaları kapsamında Habertürk ekranlarına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu'nun programın bir yerinde Mehmet Akif Ersoy'a "Bir tanem" diye hitap etmesi dikkatlerden kaçmadı. İkili arasında yaşanan bu diyalog sosyal medyada da gündem oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Süleyman Soylu Politika Güncel Haberler

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