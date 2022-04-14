Bakan Soylu'dan 'Semra Güzel' açıklaması: Böyle bir kişiyi TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir?

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terörist sevgilisiyle fotoğrafları çıktıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında fezleke hazırlanan HDP'li Semra Güzel hakkında, "Böyle bir kişiyi, TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir. Bir parti, bir terör örgütü mensubunu bunu bildiği ve bunun detaylarına hakim olduğu düşüncesi ile nasıl sokmuştur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenen Akreditasyon Ödül Teslim Töreni'ne katıldı. Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcıları, AFAD Başkanı Yunus Sezer, HAK- İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve 14 sivil toplum kuruluşunun üyeleri katıldı. Bakan Soylu, ülke genelinde 28 bin 496 toplanma ve 2 bin 860 barınma alanı bulunduğunu belirterek, "İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de toplanma alanlarıyla ilgili toplam 28 bin 496 toplanma alanının yapılması konusunda bir eylem planı ortaya koyduk" ifadesini kullandı.

"Her şey ortada. Terörle bağı olan bir kişinin TBMM'de bulunmasının ne anlama geldiğinin sorusu sorulmalıdır. Milletvekilliği kıymetli bir şeydir. Hem milletimiz hem de milletvekilliğini elde eden kişiler için önemlidir. Böyle bir kişiyi TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir. Bir parti, bir terör örgütü mensubunu, bunu bildiği ve bunun detaylarına hakim olduğu düşüncesi ile nasıl sokmuştur. Sorduğunuz kişi kendisinin ne yaptığını bilen bir kişidir. Onu sokan parti de onun ne yaptığını bilen bir parti. Türkiye için gecikmiş bir soru ve gecikmiş bir karardır."