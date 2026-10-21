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Bakan Kurum, Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım ile kentsel dönüşümü görüştü

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Bakan Kurum, Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım ile kentsel dönüşümü görüştü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı bakanlıkta kabul etti. Görüşmede kentsel dönüşüm çalışmaları, ilçeye yönelik projeler ve planlanan yatırımlar değerlendirildi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı kabul etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım'ı bakanlığımızda kabul ettik. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı, ilçemiz için yürüttüğümüz projelerimizi ve planladığımız yatırımları değerlendirdik. İstanbul'umuzun ihtiyaçlarını gözetmeye, vatandaşımızın refahı için güç ve gönül birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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