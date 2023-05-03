Bakan Kurum: Sultanbeyli'nin dönüşümü çok önemli

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Sultanbeyli İş İnsanları ile Akşam Yemeği' programına katıldı. Büyük İstanbul dönüşümünün çok önemli olduğunu belirten Bakan Kurum, "Bu süreçte el ele verelim. Biz ocaklara ateş düşsün istemiyoruz, çok net söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız burada ne fedakarlık gerekiyorsa o fedakarlığı bugüne kadar gösterdi. Bundan sonra da aynı anlayışla gösterecektir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Sultanbeyli'de seçim çalışmaları kapsamında bir dizi ziyarette bulundu. Önce 'Genç Adres Açılış Programı'nda gençlerle buluşan Bakan Kurum, ardından 'Sultanbeyli İş İnsanları ile Akşam Yemeği' programında iş insanları ile bir araya geldi. Programa, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, milletvekilleri, parti temsilcileri ve iş insanları katıldı.

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