Bakan Işıkhan: 7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakerelerinin devam ettiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, sosyal diyalog anlayışıyla yürütülen müzakereler için yetkili sendikalar ve bakanlık temsilcilerine teşekkür etti.