Bakan Işıkhan: 7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri devam ediyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakerelerinin devam ettiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, sosyal diyalog anlayışıyla yürütülen müzakereler için yetkili sendikalar ve bakanlık temsilcilerine teşekkür etti.
Bakan Işıkhan: "7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri devam ediyor"
ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri devam ediyor" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakere sürecimiz aralıksız devam ediyor. Sosyal diyalog anlayışıyla yürütülen müzakereler için yetkili sendikalarımıza ve bakanlık temsilcilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Samet Öksüz - Politika