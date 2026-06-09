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700 şüpheli hakkında işlem yapılan suç örgütüne yönelik 7 ilde operasyon: 54 gözaltı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 avukatın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin gözaltına alındığını, suç örgütüne yönelik soruşturmalarda bugüne kadar 700 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 7 ilde 113 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüphelinin gözaltına alındığını, söz konusu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda ise bugüne kadar 700 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sokak çeteleri ve organize suç örgütlerinin milletin huzurunu, gençlerin geleceğini, kamu düzenini ve şehirlerin güvenliğini hedef alan yapılar olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığı ile tam iş birliği ve eşgüdüm içerisinde mücadeleyi sürdürdüklerini ifade etti.

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar kapsamında, lideri hakkında kırmızı bülten bulunan ve halen İtalya'da tutuklu bulunan organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Soruşturma kapsamında nitelikli yağma ve tehdit suçlarına karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı ve suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste operasyon gerçekleştirildiği aktarıldı.

Paylaşımında, söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve iddianameler düzenlenerek kamu davaları açıldığını belirten Gürlek, "Suç örgütleriyle mücadelemiz; yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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