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Bakan Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini'yi kabul etti. Kabulde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu da yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini ile bir araya geldi.

MSB'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini kabul etti. Kabulde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu da yer aldı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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