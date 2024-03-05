Bakan Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini ile bir araya geldi.

MSB'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini kabul etti. Kabulde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu da yer aldı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA