'TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKA SORUMLULUĞU İNANILMAZ DERECEDE FAZLADIR'

Bakan Hakan Fidan, Genel Kurul'da milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Fidan, "Öncelikle birkaç genel hususu söylemek istiyorum. Grup Başkan Vekillerimiz konuşurken belli konuları eleştirdiler, özellikle yaptığımız bilgilendirmeyle ilgili eleştirileri oldu, belli konuların yeterince izah edilmediğini gündeme getirdiler. Şimdi, o kadar geniş bir dış politika alanında iştigal ediyoruz ki bu türden iştigali olan ülke sayısı 10'u bulmaz. Eleştiriyorsunuz, muhalefetin eleştirmek gibi bir görevi de var ama belli sayısal realiteleri de ortaya koyalım. Türkiye'nin dış politika büyüklüğü, dış politika sorumluluğu inanılmaz derece fazladır. Dolayısıyla benim burada her konuyu sizlere birer cümleyle bile anlatmaya vaktim yetmedi" ifadelerini kullandı.

'DIŞ POLİTİKA BAŞARIMIZI SOMUT PARAMETRELER ÜZERİNDEN ÖLÇÜYORUZ'

Dış politika başarısı ile ilgili yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Bakan Fidan, "Dış politika başarımızı neyle ölçüyoruz, ne yapıyoruz? Şimdi, bunun iki yöntemi var. Birincisi, bir önceki güne nazaran biz bugün daha fazla belli alanlarda neyi yapmışız; ikincisi, görecelilik kavramı üzerinden diğer bizim gibi olan ülkelere nazaran biz nerede duruyoruz, ona bakıyoruz. Her iki kalemden de baktığımız zaman, gerçekten dış politikamız bu açıdan daha iyi. Şunları söyleyeyim, biz güvenli durmaya devam ediyor muyuz, ediyoruz. Sınır ötesindeki tehditlerle uğraşıyor muyuz, uğraşıyoruz. Daha geniş coğrafyalara bir önceki güne nazaran ulaşıyor muyuz, ulaşıyoruz. İhracatımız bir önceki güne nazaran artıyor mu, artıyor. Enerji iş birliğimiz artıyor mu, artıyor. Savunma iş birliğimiz artıyor mu, artıyor. Daha az yaptırıma tabi oluyor muyuz, oluyor. Daha fazla güvenlik ittifakı geliştiriyor muyuz, geliştiriyoruz. Bunun gibi somut parametreler üzerinden biz başarımızı ölçüyoruz" diye konuştu.

'DIŞ POLİTİKAMIZ GERÇEKTEN BAŞARILI'

Bakan Fidan, belirsizlikler çağında ulus devletlerin işlerinin inanılmaz derecede zor olduğunu kaydederek, "Özellikle Amerika'nın yeni politikası sebebiyle Avrupa'yla olan kendi arasındaki oluşturduğu ihtilaf ve gerilim. Amerika'nın ortaya koyduğu yeni milli güvenlik siyaset belgesinden bahsedildi. Bu gerçekten özellikle küresel güvenlik için çok temelli değişimleri getiren bir husus, onu da belki imkan olsa ayrıca konuşmak gerekirdi ama bütün bu parametrelere baktığımız zaman, biz kendi dış politikamızın, kendi idealimizin gerisinde olduğunu ama diğer bütün hesaplamalara göre gerçekten başarılı olduğumuzu da ifade etmek istiyorum" dedi.

'BİZ GAZZE'DE HUKUKİ VE TEKNİK OLARAK GARANTÖR BİR ÜLKE DEĞİLİZ'

Bir milletvekilinin, 'Gazze'de garantörlükle ilgili gri alan var, netlik istiyoruz' sözlerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Şarm El-Şeyh'de biz ara bulucu 4 ülke olarak barışın devam etmesiyle alakalı bir irade beyanına, niyet beyanına imza attık. Biz teknik olarak da hukuki olarak da garantör bir ülke değiliz. Şu andaki süreçte, garantör bir ülke de yok, hukuki olarak da teknik olarak da garantör bir ülke yok ama biz garantör sorumluluğunu almaktan çekiniyor muyuz? Çekinmiyoruz. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan anlaşmalar, çalışmalar veya hukuki çerçeve bunu iktiza ettirirse memnuniyetle ama biz bir 'garantörmüşüz' gibi sorumluluk yüklenmeye, iş birliklerini ilerletmeye, anlaşmaları yapmaya, açıkta ve kapalıda çalışmaya her zaman için hazırız ve buna da devam ediyoruz. İsrail'in ihlalleri devam ediyor mu, sonuna kadar devam ediyor. Barışı ilerletmeye gönlü var mı, kesinlikle yok. Bunun farkında mıyız, tabii ki farkındayız. Bunu sizlere burada ifade ettim mi defaatle? Tabii ki ifade ettim. Zaten bütün çabalarımız, uluslararası toplumu; Amerika'yı New York'ta, Washington'da Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle bir noktaya getirmeye çalışmak nedendi? İsrail'in üstünde baskı uygulamak içindi. Bunda da başarılı olduk mu bugüne kadar? Kısmen başarılı olundu, İsrail bir noktaya getirildi, Amerika barış antlaşmasını sahiplendi ve ilerletmeye çalışıyor ve biz de buna elimizden gelen desteği veriyoruz. İstediğimiz oranda tabii ki gitmiyor, istediğimiz oranda insani yardım içeriye gitmiyor ama bunun için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Ali Ekber METE/ ANKARA,