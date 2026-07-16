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Dışişleri Bakanı Fidan, Kiev'de anma törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, Kiev'de anma törenine katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaşta hayatını kaybeden Ukraynalılar için düzenlenen anma törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'daki temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'yla birlikte Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden Ukraynalılar için Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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