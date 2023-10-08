DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.