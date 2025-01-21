Bahçeli'den yangın faciasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin ise yaralandığı yangın faciasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan ahşap yapılı bir otelde sabaha karşı çıkan yangın milletimizi ve yöre insanımızı derinden üzmüştür. Bu elim olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralı kurtulan vatandaşlarımıza da şifalar niyaz ediyorum. Yangın felaketinde can veren vatandaşlarımızın kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı diliyorum."