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Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu

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Yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lübnan'a kara harekatı başlatan İsrail'e adeta meydan okudu. Bahçeli "Ortadoğu'da insanlık can çekişiyor, İsrail zorbalıklarına yenilerini ekliyor. Bölgesel gelişmelere teyakkuz içinde tavır almalıyız. Tüm dünya bilsin ki direncimiz müthiştir. Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin. Bizimiz ölümüz şehit dirimiz yiğittir" dedi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba yağdıran ve on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, dün gece yarısı Lübnan'a kara harekatı başlattı. Gelişme dünya basınında bir numaralı gündem olurken yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli'den de dikkat çeken bir çıkış geldi. Bahçeli "Ortadoğu'da insanlık can çekişiyor, İsrail zorbalıklarına yenilerini ekliyor. Bölgesel gelişmelere teyakkuz içinde tavır almalıyız. Tüm dünya bilsin ki direncimiz müthiştir. Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin. Bizimiz ölümüz şehit dirimiz yiğittir" dedi.

"İNSANİ DEĞERLER AYAKLAR ALTINDADIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Dünya görüşleri başka başka olsa da ilk meclisin fedakar mebusları cesaretle birleşmişlerdir. 28. dönemde görev alan her vekilin buna bağlı olması vatan borcudur. İlk defa telaffuz edilen milli mebus teriminin üzerinden 115 yıl geçmiştir. Cephelere bölünmüş, mahallelere ayrılmış ideolojik dürtülerin ortak bir gelecek inşasına destek vermesi hayal ötesidir. Ortak gelecek hayali köhnemeye yüz tutuyor. İnsani değerler ayaklar altındadır.

"TÜRK MİLLETİ OLARAK BİRBİRİMİZE KENETLENMELİYİZ"

Kahredici bir salgın gibi büyüyen bu düşünce yapısı bitmelidir. Başka Türkiye yoktur. Bölgemizde artan gerilimde birbirimize sarılmakla mükellefiz. Sadece camilerimizde sadece düğün alanlarında değil hayatın her alanında kabaran tehlikelere birlik göstermeliyiz. Türk milleti olarak birbirimize kenetlenmeliyiz. Tahrik atmosferi ile dış güçlere prim vermek namuslu işi değil. Zulüm taarruza geçmiş durumda. Bu pusuda zalimler insanlığı hedef alıyor. Mevcut statükonun artık tahliye zamanı gelmiştir. Bölgesel gelişmelere teyakkuz içinde tavır almalıyız.

"DEMLENMİŞ FOSİLELLERE MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ"

Dağıtılmak istenen birliğimizdir. Tüm dünya bilsin ki direncimiz müthiştir. Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin. Bizimiz ölümüz şehit dirimiz yiğittir. Bizi birbirimize düşürmeyi planlayanların boğazına dururuz, durmadık diyelim yağlı urgan olup boğazlarına dolanırız. Fırsat kollayanların kulaklarında bu sözlerimin çınlaması tavsiyemdir. Sakın ola Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkeleri üzerinde tahribatla oynamaya heves edilmesin. Sahte ve sanal gündemlere kaptıracak yakamız yoktur. Saklanıp sinecek korkak bir meşrep bizde yok. Sosyal medya suikastlarına boyun eğecek fıtrat bizde hiç yoktur. Devşirilmiş ve demlenmiş fosillere meydanı boş bırakmayacağız.

"SAVAŞIN ORTA DOĞU İLE SINIRLI KALACAĞINI DÜŞÜNENLER YANILIYOR"

Savaşa müdahale etmek için daha ne bekleniyor? İsrail haydut devlet örneğidir. Hizbullah liderinin katli ardından Hizbullah'ın diğer yöneticilerine yönelik operasyonlar başka yorum yapmamıza engeldir. Savaşın Orta Doğu ile sınırlı kalacağını düşünenler yanılıyor. Savaş vatanımızın sınırlarına dayanacaktır. Türkiye'ye verilmiş bir mesaj verildiğini inkar etmek söz konusu değildir. Sırayla ölümler bağlantılı olan vahim olaylardır. BM İsrail için sessiz."

Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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