Babaeski'de çifte vatandaşlar Bulgaristan cumhurbaşkanı seçimi için oy kullandı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi için Atatürk Kültür Merkezi'nde oy kullandı.

Bulgaristan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi kapsamında, Babaeski'de yaşayan çifte vatandaşlar sandık başına gidiyor. İlçede oy verme işlemi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Seçime katılmak isteyen çifte vatandaşlar, kültür merkezinde kurulan sandığa gelerek tercihlerini yapıyor. Babaeski'deki seçmenler de kullandıkları oylarla Bulgaristan'ın yeni cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısının belirlenmesine katkı sağlıyor.

İlk turda seçilmek için iki koşul aranıyor

Seçimde bir cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı aday çiftinin ilk turda seçilebilmesi için kayıtlı seçmenlerin yarısından fazlasının oylamaya katılması gerekiyor. Aday çiftinin ayrıca kullanılan geçerli oyların yarısından fazlasını alması şartı aranıyor. Bu koşullardan herhangi birinin sağlanamaması halinde seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda, ilk oylamada en fazla oyu alan iki aday çifti 1 Kasım'da yeniden yarışacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı