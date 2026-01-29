Haberler

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Güncelleme:
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Azerbaycan hava sahası ve topraklarının İran'a karşı askeri operasyonlar için kullanılmayacağına dair güvence verdi. Bayramov, bölgedeki gerilimin endişe verici olduğunu belirterek, sorunların diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanların görüşmede İran çevresindeki mevcut durumu ele aldığı belirtildi. Bakan Bayramov, bölgedeki artan gerilimin endişe verici olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın tüm taraflara İran'da ve çevre bölgelerde istikrarsızlığa yol açabilecek adım ve söylemlerden kaçınılması çağrısında bulunduğunu belirtti. Mevcut sorunların yalnızca uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun olarak diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesini desteklediğini belirten Bayramov, Azerbaycan hava sahasının veya topraklarının herhangi bir devlet tarafından İran'a veya başka bir ülkeye karşı askeri operasyonlar yürütmek için kullanılmasına asla izin verilmeyeceği vurguladı.

Bakanlar, görüşmenin devamında karşılıklı ilgi duyulan diğer konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu. - BAKÜ

