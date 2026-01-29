Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Azerbaycan hava sahası veya topraklarının, hiçbir devlet tarafından İran'a karşı askeri operasyonlar yürütülmek için kullanılmayacağını söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanların görüşmede İran çevresindeki mevcut durumu ele aldığı belirtildi. Bakan Bayramov, bölgedeki artan gerilimin endişe verici olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın tüm taraflara İran'da ve çevre bölgelerde istikrarsızlığa yol açabilecek adım ve söylemlerden kaçınılması çağrısında bulunduğunu belirtti. Mevcut sorunların yalnızca uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun olarak diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesini desteklediğini belirten Bayramov, Azerbaycan hava sahasının veya topraklarının herhangi bir devlet tarafından İran'a veya başka bir ülkeye karşı askeri operasyonlar yürütmek için kullanılmasına asla izin verilmeyeceği vurguladı.

Bakanlar, görüşmenin devamında karşılıklı ilgi duyulan diğer konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu. - BAKÜ