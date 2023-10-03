Ayşenur Arslan, terör saldırısıyla ilgili ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Bir televizyon programında Ankara'da meydana gelen terör saldırısına yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin hakkında soruşturma başlatılan Ayşenur Arslan, Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Arslan'ın ifadesinde, "Ne programda ne de şu an ifadem esnasında terörü güzelleyici ya da meşru gösterici bir ibare kullanmam söz konusu olamaz" dediği öğrenildi.

Ayşenur Arslan bir televizyon programında 2 Ekim günü, Ankara'da 1 Ekim'de meydana gelen ve Emniyet Genel Müdürlüğü önünde silahlı terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik yayın yapmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu saldırıya yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle şüpheli Arslan hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

İfadesinin ardından serbest bırakıldı

Şüpheli Arslan, soruşturma çerçevesinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli Arslan, çıkarıldığı Savcılıkta yaklaşık 1 saat süren ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından İstanbul Barosu Çağlayan Adliyesi Birimi'nde basın mensuplarına konuşan Arslan, "Ekran orucum var bir süreliğine. Ben kendimi anlattım, maksadımın asla terör propagandası olmadığını anlattım. Kendimi ifade etme şansı buldum. Gözaltı prosedürü olmadığı için doğrudan geldik. Ben birkaç hafta önce 74 yaşına girdim. Biz sorularımızı sorarız gazeteci olarak, bazen de böyle o soruların neden sorulduğunu anlatmak zorunda kalabiliriz ama anlattığımı zannediyorum" diye konuştu.

"Meydana gelen eylemi programda olduğu gibi burada da lanetliyorum"

Öte yandan şüpheli Arslan'ın Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "Sözlerimin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Cümlelerim, gelinen noktada her ne kadar maksadını aşmış olsa da kast ettiğim ve işaret etmek istediğim nokta şu idi, görevine yeni başlayan İçişleri Bakanı'nın son zamanlarda koordinesinde üst üste gerçekleştirilen ve suç örgütlerine ağır darbeler vuran operasyonlar sonrasında kendisine yönelik bir mesaj olabilir düşüncesi ben de hasıl oldu. Zira son zamanlarda uyuşturucu tacirlerine ve çıkar amaçlı suç örgütlerine gerçekleştirilen çok sayıda operasyon oldu. Eylemin gerçekleştirilme biçimini düşünerek acaba bir takım suç odakları benzetme yaparak emniyet teşkilatına ve İçişleri Bakanlığı'na sindirme maksatlı mesaj veriyor olabilirler diye düşündüm. Ne programda ne de şu an ifadem esnasında terörü güzelleyici ya da meşru gösterici bir ibare kullanmam söz konusu olamaz. Meydana gelen eylemi programda olduğu gibi burada da lanetliyorum. Yukarıda söz ettiğim gibi güvenlik bürokrasisinin son zamanlarda başarılı şekilde sürdürdüğü politikasına yönelik bir takım güçlerin terör örgütü kılığına bürünerek mesaj vermiş olabileceği ihtimalini sorgulamak istedim. Tekrar etmem gerekirse sıklıkla tereddüt etmeden terör örgütü olarak nitelendirdiğim PKK dahil hiçbir terör örgütünün propagandasını yapmam mümkün değildir. Sözlerim yanlış anlaşılmıştır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. - İSTANBUL