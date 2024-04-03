Ayşe Ünlüce Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı

CHP'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Ünlüce, mazbatasını alarak görevine başladı.

Eskişehir Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nda mazbatasını alan Ünlüce, Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında görevi Yılmaz Büyükerşen'den devraldı.

Devir teslim töreninin ardından belediye binası önünde vatandaşlara hitap eden Ünlüce, belediye mührünü teslim aldığını söyledi.

Büyükerşen'e hizmetleri için teşekkür eden Ünlüce, "Önümüzdeki 5 sene, görev yaptığım tüm süre boyunca hep onların bu güvenine layık olmaya çalışacağım." dedi.

Seçimin kaybedeninin olmadığını, oy veren, vermeyen tüm Eskişehirlilerin belediye başkanı olduğunu dile getiren Ünlüce, "Hangi partiden olursa olsun tüm ilçe belediye başkanlarımın Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Biz asla ayrışmadan, asla farklılaştırmadan, ötekileştirmeden hep birleşerek, direnerek, barışarak bu şehre birlikte hizmet edeceğiz. 14 ilçe ve 540 mahallemize adaletle, en ücra köşelerine kadar hizmet götüreceğiz." diye konuştu.

Yılmaz Büyükerşen de görevi süresince kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Mazbatalarını alan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da katılımcılara seslendiği törene, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve partililer katıldı.