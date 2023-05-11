Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Çine'de Üreticilerle Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine'de üreticilerle bir araya geldi. Çine ziyaretinde Başkan Çerçioğlu'na; Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer ile CHP Milletvekili adayı Ziya Yılmaz eşlik etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine'de üreticilerle bir araya geldi.

Çine ziyaretinde Başkan Çerçioğlu'na; Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer ile CHP Milletvekili adayı Ziya Yılmaz eşlik etti. Ziyaretinde Çerçioğlu, Aydın'ın ekonomisinin yarısının tarıma dayalı olduğunu hatırlattı; üreticilerin girdi maliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu bildiklerini belirterek şunları söyledi:

"Üreticinin girdi maliyetlerinin yüksekliğini hepimiz biliyoruz. Bizler her zaman üreticinin yanında olduk. Tarlada kalan her ürünü ederinde satın aldık ve ihtiyaç sahiplerine verdik. Şimdiye kadar gübre, koyun hibesinde bulunduk. Vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmadık. Hep adil ve eşit davrandık."

Aydın'da sosyal belediyeciliği tam anlamıyla uyguladıklarının altını çizen Başkan Çerçioğlu, hedeflerinin bunu tüm Türkiye'ye yaymak olduğunu kaydetti. Başkan Çerçioğlu, "Türkiye'de çok ciddi bir yoksulluk var. Tencerenin ne kadar zor kaynadığını kadınlarımız çok iyi biliyor" dedi.

Çine Pazarı'ndan alışveriş de yapan Başkan Çerçioğlu, pazar esnafına hayırlı işler diledi.