Axios: "ABD, görüşmeler başarısız olursa İran'a son darbeyi vurmak için çeşitli seçenekler üzerinde çalışıyor"

Axios haber sitesi, görüşmelerin başarısız olması durumunda ABD'nin İran'a "son darbeyi vurmak için" kara birliklerinin kullanılmasını da içerebilecek farklı seçenekler üzerinde çalıştığını aktardı.

Axios haber sitesinin 2 ABD'li yetkiliye ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Washington yönetimi, İran'a "son darbeyi" vurmak için çeşitli seçenekler üzerinde çalışıyor. Bu seçenekler arasında ABD kara birliklerinin İran topraklarına konuşlandırılması ve büyük çaplı bir bombalama operasyonu yer alıyor. İran ile üst düzey müzakereler başlatma girişimlerinin sonuç vermemesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini tehdit etmeye devam etmesi durumunda ABD'nin Tahran'la gelecekteki görüşmelerde konumunu güçlendirmek veya ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı tek taraflı olarak zafer görüntüsüyle sona erdirmesine imkan sağlamak için İran'a "son bir darbe" indirebileceği ifade edildi.

"Son darbeyi indirmek için masada 4 seçenek var"

Yetkililer son darbeye ilişkin 4 seçeneğin görüşüldüğünü söyledi. İlk seçenek, İran'ın petrol ihracatı için kilit öneme sahip Hark Adası'nın ele geçirilmesi veya abluka altına alınması olacağı aktarıldı. İkinci seçeneğin, İran'ın üslerinin ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri takip eden radarlarının ve sivil gemilere saldırabilecek daha küçük teknelerin bulunduğu Larak Adası'nın ele geçirilmesi olabileceğini ifade edildi. Üçüncü seçeneğin ise İran'a Körfez'den ayrılan gemiler üzerinde kontrol sağlayan Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa Adası'nın işgal edilmesi olduğu kaydedildi. Ada ve yakınındaki Büyük ve Küçük Tunb adalarının İran'ın elinde olduğu, ancak ABD ve İsrail'in önemli bir müttefiki olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin adalar üzerinde hak iddia ettiği vurgulandı. Dördüncü ve son seçeneğin ise ABD'nin İran petrolünü ihraç eden gemileri engellemesi veya kontrol altına alması olacağı belirtildi.

"ABD askerlerinin uranyumu ele geçirmesi de seçenekler arasında"

Habere göre ABD birliklerinin ise İran'ın hasar alan nükleer tesislerinin altında bulunduğu düşünülen yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmesi de değerlendiriliyor. Alternatif olarak ABD'nin İran'ın uranyuma ulaşmasını engellemek için bu bölgeleri havadan bombalayabileceği belirtiliyor. Kaynaklara göre Trump henüz seçeneklerden hiçbiri üzerinde karar vermedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı