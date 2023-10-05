Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 3. toplantısı Granada'da başladı

İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun üçüncü toplantısı başladı. Toplantıya 40'tan fazla Avrupa ülkesinin liderleri katılıyor ve Ukrayna, Kosova, Karabağ gibi konular ele alınacak.

İspanya'nın ev sahipliğinde Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) üçüncü toplantısı başladı.

İlki geçen yıl Çekya'da, ikincisi de Moldova'da düzenlenen toplantıya 40'tan fazla Avrupa ülkesinin devlet veya hükümet başkanları katılıyor. Resmi bir gündemi olmayan toplantı kapsamında liderlerin ikili ve çoklu görüşme yapması planlanıyor. Bu görüşmelerde Ukrayna, Kosova, Karabağ, göç gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Toplantı sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yanı sıra Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi liderlerinin katılımıyla 5'li görüşme yapılması planlanıyordu. Ancak öngörülen görüşme, Aliyev'in AST'ye katılmama kararından dolayı 4'lü görüşmeye çevrildi.

AB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Aliyev'in yokluğunda Paşinyan ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz 4'lü bir toplantı yapacak.

Görüşmede, "bölgedeki mevcut durumun, AB'nin yapabileceklerinin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için daha fazla çalışma yapılması ihtimalinin ve AB-Ermenistan gündeminin ilerletilmesi ve güçlendirilmesi için pratik tedbirlerin" ele alınacağı ifade edildi.

Azerbaycan, 5'li toplantıya Türkiye'nin de katılmasını önermiş ancak bu kabul edilmeyince Aliyev, AST'ye katılmama kararı almıştı. Bu gelişme, bugün Granada'da düzenlenen AST'nin önemini de düşürdü.

AB'den diyalog vurgusu

Diğer yandan AST toplantısına girişte basına açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, "Karabağ'daki gelişmeler sonrasında, insani yardım ihtiyaçlarının karşılanması için Ermenistan'a desteklerini" ifade etti.

"Ermenistan'a yardım etmek için Azerbaycan ile sorunlarının çözümünün diyalog yoluyla barışçıl olmasını desteklemeye devam etmeliyiz." diyen Von der Leyen, insani yardımlarda kullanılmak üzere Ermenistan'a vadettikleri 5,2 milyon avroluk yardımın 10,4 milyon avroya çıkartılmasını teklif ettiklerini, ayrıca 15 milyon avroluk direkt yardım yapmayı planladıklarını kaydetti.

Borrell: "Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının gelmemesi üzücü"

Borrell ise Azerbaycan ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanlarının Granada'ya gelmemelerinin üzücü olduğunu dile getirdi.

Borrell, "çatışmanın önlenmesi ve bölgeye istikrarın getirilmesi için" Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine Brüksel'de görüşme çağrısı yaptı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Granada'da ikili görüşme yapacağını ve kendisini gelecek haftalarda Avrupa Parlamentosunda konuşma yapmaya davet edeceğini açıkladı.

Bir gün sürecek AST toplantısında, "dijitalleşme, enerji ve çok taraflılık" başlıklarında yuvarlık masa toplantıları yapılacak. Toplantıya katılan 40'tan fazla ülkenin liderleri arasında çok sayıda ikili ve çoklu görüşmeler de gerçekleştirilecek.

Öte yandan İspanya ve AB üyesi 4 ülkenin Kosova'yı resmi olarak tanımamasından dolayı AST toplantılarının olduğu kongre salonunda ve masalarda bayrak veya ülke isimleri konulmayarak sadece ilgili liderin adı yazıldı.

AST'de Kosova'yı Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu temsil etti.