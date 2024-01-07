Avcılar'da Yeşilkent Mahallesinin 40 Yıllık İmar Sorunu Çözüldü

Avcılar'da, Yeşilkent mahallesinin 40 yıllık imar sorunu çözüldü

Kapalı pazar yerinde kazanlarla yemek dağıtıldı

İSTANBUL - Avcılar'da nüfusu yaklaşık 120 bini bulan Yeşilkent Mahallesinin imar planına kavuştu. Mahallenin imar planına kavuşmasıyla kapalı Pazar yerinde kazanlarla yemek dağıtıldı.

Avcılar'da Yeşilken Mahallesinde yaklaşık 40 yıldır devam eden imar sorunu çözüldü. Mahalle, itiraz sürecinin sona ermesiyle imar planına kavuştu. Yaklaşık 120 bin nüfusu bulan mahallede durumu sevinçle karşıladı. Mahallede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları 10 tane kuzuyu kurban etti. Yeşilkenkent Mahallesi Kapalı Pazar yerinde düzenlenen programa Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Hançerli, mahallenin sorunlarına ilişkin çözümlere devam edeceklerini söyledi. İmarda bulunan tüm faydanın mahalliye ait olacağını anlatan Başkan Hançerli, "Bugün en mutlu günlerimden biri. Yeşilkentlilerle buluştuk ve benzer birçok toplantı oldu. O toplantılarda sözler verdik, yapacağız dedik. Bu sözleri verdiğimizde siz dediniz ki, 'başkanım bize çok söz verildi. 35-40 yıldır bize söz veriliyor, duruluyor. Bizler verilen sözlere inanıp, inanmamakta tereddüt ediyoruz' dediniz. 40 yıl sonra bu sözü tutmak, Yeşilkent'e imarı getirmek, bize nasip oldu, bu yüzden bahtiyarım. ve bunu birlikte başardık" diye konuştu.

Konuşmanın ardından kazanlarda pişirilen kuzular, vatandaşlarla dağıtıldı.