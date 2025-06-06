Radar cezaları AK Parti MYK'da gündeme geldi: Rakamların üzerinden geçelim

Radar cezaları AK Parti MYK'da gündeme geldi: Rakamların üzerinden geçelim
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Yeni trafik yasasında öngörülen astronomik cezalar AK Parti MYK'da masaya yatırıldı. Vatandaşlardan gelen radar şikayetlerinin de görüşüldüğü MYK'da üyelerden "Rakamların üstünden yeniden geçelim" önerisi geldi.

Son günlerde vatandaştan yoğun tepki çeken trafik denetimleri ve sıkça yazılan cezalar önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında masaya yatırıldı.

MYK ÜYELERİNDEN ÖNERİ

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre MYK üyeleri, milletvekillerinden ve vatandaştan, başta radar cezası olmak üzere çok fazla şikâyet aldıklarını söyledi. Bayramdan sonra Meclis Genel Kuruluna gelmesi beklenen, trafik cezalarında artışlar öngören kanun teklifinin de toplumda büyük tepki çektiğine işaret eden MYK üyelerinin, "Rakamların üstünden yeniden geçelim" dediği öğrenildi.

"İKRAMİYELER TRAFİK CEZASINA GİDİYOR"

Bayram öncesi denetimler artırılmış, özellikle radar uygulamasına ağırlık verilmişti. Özellikle dar gelirli vatandaş bu konudan muzdarip olduklarını dile getirmiş, bayram öncesi emekli ikramiyelerini alan ve trafik cezası yiyen birçok emekli ise "İkramiyeler trafik cezasına gidiyor" diyerek serzenişte bulunmuştu.

"CEZALAR ÖLÇÜLÜ OLMALI AMA..."

AK Parti kaynakları, "Sadece ceza çözüm değil. Cezalar ölçülü olmalı ama çakar kullanmak, saldırı amacıyla araçtan inmek, drift atmak vb. durumlarda cezalar ağır olmalı. Bu mesele sadece trafik cezaları ile çözülebilecek bir mesele değil" ifadelerini kullandı.

Teklif ile özellikle radar cezaları ve tekrar eden ihlallerde ağır yaptırımlar getiriliyor. Öte yandan yeni teklife göre ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, emniyet kemeri takmayanlara 2 bin 500 lira, alkollü araç kullanımına ise 25 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar varan para cezaları uygulanacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıLevent erka:

Şaka gibi ülkede yaşıyoruz. Sizler önce trafik levhalarınızı düzenleyin. Meskun mahal olmayan yerde yaya geçidi var iki tarafı barier ile kapalı . Çevre Yolu yapıyorsunuz sonradan etrafında izinsiz yapılaşmaya göz yumuyorsunuz sonra yasal Meskun mahal gibi tabela koyuyorsunuz. 120 -90-70-50-30- 120 böyle yol mu olur. 30 ne kafayımı yediniz . Birde o polis memurlarına söyleyin önce kendileri uysunlar kurallara. Olaya gitmeyen polis araçları da o ışıkları kapatsın kör ediyor sürücüyü.

Yorum Beğen153
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

trafik cezalarından gelir kalemi yaratan sayın maliye bakanına yılın siyasetçisi ödülü verilmeli , alkışlar sayın bakana ve Akp hükümetine gelsin !!!!! Sandık gelsin sandıkkkkk

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Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıHikmet Bal:

dünya hiçbir ülke kendi vatandaşlarına bu kadar zulüm yapmıyor

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Haber YorumlarıKim kimse:

Ülkenin ekonomisini vatandaşın cebinden alarak kalkındırmaya çalışan hükümet.

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

bu hükümet bir şey çikariyor,ben sade vatandaş olarak bu böyle olmaz,bu karari verenler liyakatsiz diyorum ve değiştiriyorlar,bunlarmi işi bilmiyor yoksa benmi değerli bir insanim?

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