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Ardahan Damal Belediye Başkanı Çamliyurt rüşvetten tutuklanıp görevden uzaklaştırıldı

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Ardahan Damal Belediye Başkanı Çamliyurt rüşvetten tutuklanıp görevden uzaklaştırıldı
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Ardahan'ın Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt, 'rüşvet alma' suçundan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı. Bakanlık, kararın geçici bir tedbir olarak alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'rüşvet alma' suçu kapsamında tutuklanan Ardahan'nın Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt'un, görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ardahan ili Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt, Hakkında 'Rüşvet Alma' suçu kapsamında Hanak Sulh Ceza Hakimliğinin 13.10.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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