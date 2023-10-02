Ankara'da Narkotik Operasyonunda 39 Tutuklama

Ankara'da son bir haftada düzenlenen narkotik operasyonlarda gözaltına alınan 482 şüpheliden 39'u tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 482 şüpheliden 39'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda bir haftada 482 zanlı yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Operasyonlarda, 6 kilo 420 gram esrar, 425 gram eroin, 1761 gram kokain, 4 kilo 504 gram sentetik uyuşturucu, 46 bin 132 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 96 tabanca fişeği, 5 şarjör, 7 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 258 bin 520 lira ele geçirildi.