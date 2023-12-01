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Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kasım Ayında 57 Kaçakçılık ve Organize Suç Olayına Müdahale Etti

1 Aralık 2023 16:39 Son Güncelleme: 16:41 Abone Ol

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasım ayı boyunca 57 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele olayına müdahale etti. Yapılan çalışmalarda 103 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca 61 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.