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Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kasım Ayında 57 Kaçakçılık ve Organize Suç Olayına Müdahale Etti

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Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasım ayı boyunca 57 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele olayına müdahale etti. Yapılan çalışmalarda 103 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca 61 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kasım ayı boyunca 57 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) olayına müdahale edildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kasım ayında yürütülen çalışmalarda 57 KOM olayına müdahale edildi, 103 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri, 61 düzensiz göçmen hakkında da idari işlem yaparak, 29'unu sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık ve uyuşturucu suçları ile mücadele faaliyetlerinin etkin şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Politika

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