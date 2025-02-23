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Almanya Erken Genel Seçiminde CDU/CSU Önde, AfD İkinci Parti Olma Yolunda

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Almanya'da yapılan erken genel seçimde Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) oyların yüzde 29'unu alarak birinci, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise yüzde 19 ile ikinci parti olması bekleniyor. Seçim sonrası katılım oranı yüzde 84 olarak kaydedildi.

Almanya'da düzenlenen erken genel seçimde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) oyların yüzde 29'unu alarak birinci, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) ise oyların yüzde 19'unu alarak ikinci parti olması bekleniyor.

Almanya'da düzenlenen erken genel seçimde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi. Oy sayım işleminin başlaması ile yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre, Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) oyların yüzde 29'unu alarak birinci, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) ise oyların yüzde 19'unu alarak ikinci parti olması bekleniyor. Seçimin böyle sonuçlanması halinde AfD, Almanya'da ana muhalefet partisi konumuna yükselmiş olacak. AfD, 2021 yılındaki seçimde oyların yüzde 10,3'ünü almıştı.

Anketlere göre Başbakan Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti'nin büyük oy kaybı yaşayarak oyların yüzde 16'sını, Yeşiller Partisi'nin oyların yüzde 13,5'ini, Sol Parti'nin oyların yüzde 8,5'ini, Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oyların yüzde 5'ini ve Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin Partisi'nin (BSW) ise oyların yüzde 5'ini alması bekleniyor.

Seçime katılım oranı 2017 ve 2021 yıllarındaki seçimlere kıyasla artarak yüzde 84 oldu. Federal Seçim Kurulu'nun geçici resmi sonuçları bu gece veya yarın sabah açıklaması bekleniyor.

"Bu federal seçimi kazandık"

CDU/CSU'nun Başbakan adayı Friedrich Merz, parti genel merkezinde yaptığı konuşmada, "Tarihi bir seçim gecesi yaşıyoruz. Bu federal seçimi kazandık. Büyük ve zorlu bir seçim kampanyasıydı. Şimdi amacımız mümkün olan en kısa sürede harekete geçebilecek bir hükümet kurmaktır" dedi.

"Tarihi bir sonuca ulaştık"

AfD lideri Alice Weidel, seçim sonucunu tarihi olarak nitelendirerek, "Tarihi bir sonuca ulaştık. Federal düzeyde hiç bu kadar güçlü olmamıştık. Bizi yarı yarıya küçültmek istediler ama tam tersi oldu" ifadelerini kullandı. Weidel, ayrıca koalisyon için Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ile işbirliğine hazır olduğunu yineledi.

"AfD gibi aşırı sağcı bir partinin böyle bir sonuç elde etmesini asla kabul edemem ve etmeyeceğim"

Eski Başbakan Olaf Scholz ise, seçim yenilgisini kabul ederek, CDU/CSU adayı Friedrich Merz'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Scholz, "Bu noktadan sonra artık ileriye bakmalıyız. Geçen sefer seçim sonucu daha iyiydi ve sorumluluk bendeydi. ve bu seçim sonucundan da ben sorumluyum. AfD gibi aşırı sağcı bir partinin böyle bir sonuç elde etmesini asla kabul edemem ve etmeyeceğim" dedi.

Bir önceki seçimlerin galibi SPD olmuştu

Eylül 2021'de yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti yüzde 27,7, CDU/CSU yüzde 24,1, Yeşiller Partisi yüzde 14,8, Hür Demokrat Parti yüzde 11,5, aşırı sağcı AfD yüzde 10,3, Sol Parti ise yüzde 4,9 oy almıştı.

Almanya'da 1950'den bu yana hiçbir parti tek başına iktidara gelemedi

Seçimde 29 parti ve 53'ü Türk kökenli olmak üzere 4 bin 506 aday yarıştı. Adayların yaş ortalaması 45,3 olurken, 3'te 2'si erkeklerden oluşuyor. Seçimdeki en yaşlı aday 88 yaşındaki Irene Brandt, en genç aday ise 18 yaşındaki Elena Dao oldu. Almanya'da 1950'den bu yana hiçbir parti tek başına iktidara gelemezken, ülkede 17 kez CDU/CSU ve 8 kez SPD liderliğinde koalisyon hükümeti kuruldu. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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