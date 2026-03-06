Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Türk gazetecileri gözaltına alan İsrail'e tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt'un gözaltına alınmasını kınadı ve gazetecilik faaliyetlerine destek verdi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail güçlerince A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt'un sahada yürüttükleri gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmalarını kınadı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail güçleri tarafından A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt'un sahada yürüttükleri gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmaları ve gazetecilere yönelen keyfi müdahaleleri şiddetle kınıyor, A Haber ailesine ve sahada görev yapan tüm basın mensuplarına desteğimizi iletiyoruz."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
