AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Türk gazetecileri gözaltına alan İsrail'e tepki
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt'un gözaltına alınmasını kınadı ve gazetecilik faaliyetlerine destek verdi.
Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail güçlerince A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt'un sahada yürüttükleri gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmalarını kınadı.
Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İsrail güçleri tarafından A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt'un sahada yürüttükleri gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmaları ve gazetecilere yönelen keyfi müdahaleleri şiddetle kınıyor, A Haber ailesine ve sahada görev yapan tüm basın mensuplarına desteğimizi iletiyoruz."