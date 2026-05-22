Haberler

AK Partili Gider'den "mutlak butlan" davasında çıkan karara ilişkin açıklama

AK Partili Gider'den 'mutlak butlan' davasında çıkan karara ilişkin açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararını değerlendirerek, sandığın namusuna sahip çıkılması çağrısında bulundu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada verdiği kararı değerlendirdi.

Gider, Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesindeki özel bir müzenin açılışının ardından yaptığı açıklamada, verilen kararın Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç problemi olduğunu kaydetti.

Sandığın kutsal olduğunu vurgulayan Gider, şunları kaydetti:

"Sandığın namusuna halel getirecek her şey bizim için üzücüdür. Mahkeme bir karar vermiş, süreci göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi umalım ki bugüne kadar yaptığı yanlışları bundan sonra devam ettirmesin ve bu süreci, birlik beraberlik içerisinde kendi aralarında değerlendirerek, demokratik bir hale evirsinler. Yoksa meydan işgalleriyle protestolarla anarşist tavırlarla böyle süreç yönetilmez."

Herkesi aklıselim olmaya davet eden Gider, "Herkesi sandığın namusuna sahip çıkmaya davet ediyorum. Buna getirilecek halel, sadece kendi partileri için değil Türk siyaset tarihi için de acı bir tablodur. İnşallah yanlıştan dönerler, mahkeme kararı var ortada." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Aslan
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret

CHP'nin mutlak butlan itirazıyla ilgili mahkeme kararını verdi
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı
Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor

Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Başkent'te tansiyon yüksek! Özel saat verip vatandaşlara çağrı yaptı
Tekirdağ'da 10 dakikalık sağanak yolları dereye çevirdi

Tekirdağ'da 10 dakikalık sağanak yolları dereye çevirdi
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum

Meyhane açılışında dua eden imam sessizliğini bozdu

Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi

Beklenen son gerçekleşti!