AK Parti ve CHP'liler Arasında Karabük'te Kavga Çıktı

KARABÜK'te, aynı cadde üzerinde yaklaşık 20 metre arayla stantları bulunan AK Parti ile CHP'liler arasında sloganlarla başlayan gerginlik kavgaya dönüştü. Parti yetkililerinin araya girmesiyle olaylar büyümeden sona erdi.

Karabük il merkezinde bulunan Kemal Güneş Caddesi üzerinde, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili AK Parti ve CHP tarafından stant açıldı. Birbirlerine yaklaşık 20 metre uzaklıkta bulunan iki partinin stantlarındaki gençler arasında atılan sloganlar nedeniyle gerginlik yaşandı. AK Parti ve CHP'li gençler gerginliğin ardından birbirlerine saldırdı. İki partinin yetkilileri ve polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polis ve parti yetkililerinin müdahalesiyle kavga büyümeden sona erdi.

?Kavganın ardından CHP'li grup Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu. AK Partili grup ise 'Selahattin Demirtaş teröristtir' yazan ve üzerinde Demirtaş'ın CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili attığı Twitter paylaşımının bulunduğu pankart açarak, 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı.