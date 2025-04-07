AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesi) Cumhurbaşkanımız kendi takdirleri ile uygun gördükleri bir gün...

Ak Parti Sözcüsü Çelik: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesi) Cumhurbaşkanımız kendi takdirleri ile uygun gördükleri bir gün içerisinde bu hafta içerisinde bu görüşmeye bir randevu ayarlanacaktır"

ANKARA- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası soruları cevapladı.