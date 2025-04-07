Trump, Çin'in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız

Trump'ın freni iyice patladı! Çin'i tehdit edip isteğini açıkladı
MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak

66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'den erken seçim resti
ABD borsası çöküşle açıldı

ABD borsası çöküşle açıldı
648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma

648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesi) Cumhurbaşkanımız kendi takdirleri ile uygun gördükleri bir gün...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesi) Cumhurbaşkanımız kendi takdirleri ile uygun gördükleri bir gün içerisinde bu hafta içerisinde bu görüşmeye bir randevu ayarlanacaktır" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası soruları cevapladı.

Ak Parti Sözcüsü Çelik: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesi) Cumhurbaşkanımız kendi takdirleri ile uygun gördükleri bir gün içerisinde bu hafta içerisinde bu görüşmeye bir randevu ayarlanacaktır"

ANKARA- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası soruları cevapladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.