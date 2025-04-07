AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesi) Cumhurbaşkanımız kendi takdirleri ile uygun gördükleri bir gün...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesi) Cumhurbaşkanımız kendi takdirleri ile uygun gördükleri bir gün içerisinde bu hafta içerisinde bu görüşmeye bir randevu ayarlanacaktır" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası soruları cevapladı.
Ak Parti Sözcüsü Çelik: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesi) Cumhurbaşkanımız kendi takdirleri ile uygun gördükleri bir gün içerisinde bu hafta içerisinde bu görüşmeye bir randevu ayarlanacaktır"
ANKARA- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası soruları cevapladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika