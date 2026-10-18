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AK Parti Sözcüsü Çelik, Azerbaycan'ın bağımsızlığının yıl dönümünü kutladı:

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- "Can Azerbaycan'ı 'iki devlet, tek millet' şiarıyla selamlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki kardeşlik, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ebedi kardeşliğin timsalidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü kutladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutluyoruz. Can Azerbaycan'ı 'iki devlet, tek millet' şiarıyla selamlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki kardeşlik, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ebedi kardeşliğin timsalidir."

Kaynak: AA
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