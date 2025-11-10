AK Parti MYK toplandı

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, saat 13.48'de başladı. Toplantıda; Mali ve İdari İşler Başkanlığı, Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı ile Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nın sunum yapacağı belirtildi. Toplantıda ayrıca, TBMM gündemi ele alınacak. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.