AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, Kırsal Konutları İnceledi

Ak Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman merkez ve çevresindeki kırsal yerleşim alanlarını ziyaret ederek yapımı tamamlanan kırsal kalıcı konutlarda incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelen Alkayış, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi, vatandaşların taleplerini dinledi.

Alkayış'a ziyaretlerinde AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve partililer eşlik etti. Heyet; Bağdere, Tekpınar, Kuşakkaya, Durukaynak, Güneşli, Şerefli, Büklüm köyleri ile Yaylakonak Beldesi'nde incelemelerde bulundu.

Yapımı tamamlanan kırsal konutların modern yapısıyla dikkat çektiğini belirten Alkayış, köylerde gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretler sırasında açıklamalarda bulunan Alkayış, "AK Parti olarak vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kırsal köy konutlarımızı villa konforunda vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Özellikle toplu alanlarda yapılan konutlarımızın peyzajı, parke taşları, araç park alanları ve sosyal yaşam alanlarıyla en ince ayrıntısına kadar düşünülerek inşa edilmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Böylece köylerimizi depreme dirençli, güvenli, modern ve konforlu evlerle buluşturduk. "Bizler sürekli sahadayız, köylerimizde ve vatandaşlarımızla bir aradayız. Milletimiz için çalışmaya, söz verdiğimiz projeleri tek tek hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Alkayış, Yaylakonak Beldesi'nde teşkilat mensuplarıyla da bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerin ardından köy sakinleri, yapılan hizmetler dolayısıyla teşekkürlerini iletti. - ADIYAMAN