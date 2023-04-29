AK Parti Milletvekili Adayı Veli Arslan: "SİHA Gemimizi üreterek dünyaya 'kimseye bağlı değiliz' dedik"

Ak Parti Milletvekili Adayı Veli Arslan: "Siha Gemimizi üreterek dünyaya 'kimseye bağlı değiliz' dedik"

Ak Partili Milletvekili Adayı Arslan'dan Tuzla Tersane esnafını ziyaret etti, kaynak yaptı

İSTANBUL - AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Veli Arslan, seçim çalışmaları kapsamında Tuzla'da tersane esnafını ziyaret etti. Arslan,

"Türkiye olarak istediğimiz her şeyi yapabilecek güce, kaliteye ve inanca sahibiz. SİHA Gemimizi üreterek dünyaya 'kimseye bağlı değiliz' dedik" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Veli Arslan seçim çalışmaları çerçevesinde Tuzla'da tersane esnafını ziyaret etti. Arslan, gemi ve tekne imalatı yapan iş yerlerine tek tek girerek esnaf ve işçilerle sohbet etti. Tersane bölgesinde çalışan işçilerde milletvekili adayı Arslan'a desteklerini ileterek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. İşçilerin sorunlarını dinleyen Arslan, kaynak makinesinin başına geçerek kaynak yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette işçiler milletvekili adayı Arslan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Tersane bölgesindeki çalışmalar yüzde yüz ihracat, yüzde yüz üretim, yüzde yüz istihdam demektir"

Tuzla'da Tersane esnafını ziyarette konuşan Ak Parti Milletvekili adayı Veli Arslan "Bugün Tuzla tersaneler bölgesindeyiz. Son olarak sahaya çıkartmış olduğumuz bilgem projemiz ile birlikte konteyner taşımacılığı, yük taşımacılığı gibi alanlarda inanılmaz bir noktaya geldik. Burada üretilen yat ve benzeri ürünler dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılmaktadır. Ekonomik olarak da ülkeye girdisi çok fazla. Ülke adına yüzde yüz ihracat, yüzde yüz üretim, yüzde yüz istihdam demektir. İnşallah yakın zamanda çok daha büyük projelerle, ülkemiz adına ihracat adına çok daha büyük projelere imza atılacaktır" diye konuştu.

"Türkiye olarak her şeyi yapabilecek güce, kaliteye ve inanca sahibiz"

Ak Parti Milletvekili adayı Veli Arslan konuşmasının devamında, "SİHA'larımızın yapılışı da çok yakın bir zamanda gerçekleşti. SİHA gemilerimiz burada üretildi. Bu çalışmalarla biz dünyaya şunu gösterdik; biz artık kimseye bağlı değiliz. Biz Türkiye olarak istediğimiz her şeyi yapabilecek güce, kaliteye ve inanca sahibiz." diye konuştu.