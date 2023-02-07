AK Parti'li Çelik: Adıyaman milletvekilimiz Taş'ı depremde kaybettik
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş depremde hayatını kaybetti.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş depremde hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.
Ak Parti'li Çelik, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın depremde hayatını kaybettiğini açıkladı. Çelik, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Kaybettiğimiz bütün canlara rahmet diliyoruz. Hepsinin mekanı cennet olsun. Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş depremde hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika