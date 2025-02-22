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AK Parti Kütahya'nın Yeni Üyesi Hüseyin Kıyak ile Üye Sayısı 29 Bin 868'e Ulaştı

AK Parti Kütahya'nın Yeni Üyesi Hüseyin Kıyak ile Üye Sayısı 29 Bin 868'e Ulaştı
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AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, partisinin 29 bin 868. üyesi Hüseyin Kıyak'ı aralarında görmekten mutluluk duyduklarını belirtti ve yeni üyelerin teşkilatı güçlendirdiğini vurguladı.

Ak Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, partiye katılan yeni üyelerle ilgili açıklamada bulundu. Afşarünal, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın 29 bin 868. üyesinin Hüseyin Kıyak olduğunu duyurdu.

Yeni üyeleriyle daha da güçlendiklerini belirten Afşarünal, "Partimize katılan her birey, bizim için büyük bir değer taşıyor. Hüseyin Kıyak'a aramıza hoş geldin diyor, birlikte güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimizi vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kütahya teşkilatı, üye çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, yeni katılımlarla birlikte teşkilatın daha da büyüdüğü belirtiliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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