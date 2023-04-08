AK Parti kulisleri kaynıyor! HÜDA PAR'a 3, DSP'ye 2 milletvekili kontenjanı ayrıldı

AK Parti listelerinden seçime girecek olan HÜDA PAR ve Demokratik Sol Parti'ye milletvekili adaylığında kaç kontenjan ayrıldığı netlik kazanmaya başladı. Kulislerde konuşulanlara göre, AK Parti'nin HÜDA PAR'a 3, Demokratik Sol Parti'ye ise 2 milletvekili adaylığı kontenjanı ayıracağı düşünülüyor.

14 Mayıs seçimlerine adım adım yaklaşılırken, partiler de milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmaya başladı. YSK'ya listesini sunan ilk parti Cumhur İttifakı ortağı MHP oldu.

LİSTELERE SON ŞEKLİ VERİLDİ

MHP'nin ardından gözler Ak Parti'ye çevrildi. Ak Parti'nin listelere son şeklini verdiği, yarın YSK'ya sunacağı belirtildi. Seçimlere AK Parti listelerinden girme kararı alan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ve Demokratik Sol Parti'ye (YSK) ayrılacak kontenjan sayısı merak konusu oldu.

HÜDA PAR'A 3, DSP'YE 2

Kulislerde konuşulanlara göre, Cumhur İttifakı'nı dışarıdan destekleyen, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olacağını belirten HÜDA PAR'a AK Parti listelerinden 3 milletvekili kontenjanı ayrılacağı belirtildi. Cumhur İttifakı'na son katılan parti olan DSP'ye ayrılan kontenjan sayısının ise 2 olduğu öğrenildi. Bu kontenjanların ilgili partilerce genel başkanlar ve kurmaylarınca kullanılması da bekleniyor.

ADAY TANITIM TÖRENİ YAPILACAK

Listelerin YSK'ya sunulmasının ardından AK Parti 11 Nisan'da aday tanıtım töreni düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı tören Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.