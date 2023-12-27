Ak Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığına Semih Can Güzel atandı.

Ak Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan tensibiyle uzun yıllardır İl Gençlik Kolları Teşkilatında görev alan ve son olarak Merkez İlçe Yönetim Kurulunda görev alan Semih Can Güzel'in İl Gençlik kolları Başkanı olarak atandığı bildirildi.

Açıklamada, bir önceki İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini sürdüren Muhammet Ar'a, bugüne kadar gösterdiği özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni İl Gençlik Kolları Başkanına da başarılar dilendi. - KARABÜK