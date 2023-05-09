AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, 'Dijital platformlar çocukların velisi, arkadaşı oluyor'

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 3. Bölge 27. Dönem milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Rümeysa Kadak, Dijital bağımlılık ile ilgili katıldığı konferansta "Çocukların girdikleri dijital platformlar onların velisi, arkadaşı oluyor" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 3. Bölge 27. Dönem milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Rümeysa Kadak, Dijital bağımlılık ile ilgili katıldığı konferansta "Çocukların girdikleri dijital platformlar onların velisi, arkadaşı oluyor" dedi.

14 Mayıs Seçimlerine 5 gün kala Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili adaylar seçim çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. İstanbul 3. Bölge 27. Dönem milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Rümeysa Kadak Bakırköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. İlk önce Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde Yeşil Ay tarafından düzenlenen Teknoloji Bağımlılığı konferansına katıldı. Burada velilerin çocukları ile ilgilenmeleri gerektiğini onları boş bıraktıklarında dijital platformları kendilerine öğretmen ve arkadaş olarak tutuklarını belirtti. Daha sonra Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile birlikte ilçedeki esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundular.

"Dijital platformlar Çocukların velisi, arkadaşı oluyor"

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 3. Bölge 27. Dönem milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Rümeysa Kadak, "Çocuklar yüzde 70 oranında velide gördüğünü kopyalıyor. Biz ne yapıyorsak çocuklarımıza örnek oluyoruz. Doğanın kanunu her boşluk bir şeyle doluyor. Eğer biz çocuğu boş bırakırsak mutlaka bir şekilde doluyor. Birinci tercih ise maalesef günümüzde internet. Maalesef diyorum çünkü yararı olduğu kadar zararı çok daha fazla. Günün sonunda çocukların girdikleri dijital platformlar onların velisi, arkadaşı oluyor. Bu o kadar tehlikeli boyuta vardı ki, herkes çocuklarımızlar ve çocuklarımızda herkes ile kolayca iletişime geçebiliyor. Kontrolü çok zor çünkü velilerimizde çok yoğun olabiliyor. Önümüzdeki 5 yıllık görevimde öğretmen, öğrenciler ve dijital dünyayı kullanan çocuklara yoğunlaşmak istiyorum. Bu salonun dolması demek ki velilerimizde bir şuur oluşmuş olduğunu anlıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL