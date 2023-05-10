AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Adem Yıldırım, 'Milletimiz kararını vermiş, yüz yılın seçimini bekliyor'

Ak Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Adem Yıldırım, Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım, "Atatürk Oto Sanayi esnafı tamamdır. Milletimiz kararını vermiş, yüz yılın seçimini bekliyor" dedi.

Ak Parti İstanbul milletvekili adayları, seçim çalışmalarına üç bölgede devam ediyor. Saha çalışmalarına Sarıyer'de devam eden AK Parti İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Adem Yıldırım, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya geldi. Oto sanayi esnafından 14 Mayıs seçimleri için destek isteyen Yıldırım'a ilçe teşkilatı da eşlik etti.

"Atatürk Oto Sanayi esnafı tamamdır"

Vatandaşların teveccühünün Atatürk Havalimanındaki mitingde nasılsa Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde de aynı olduğunu dile getiren AK Parti İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Adem Yıldırım, "Geçtiğimiz Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda 2 milyona yakın insanımızın katılımıyla büyük bir miting gerçekleştirdik. Şimdi de Atatürk Oto Sanayisi Sitesi'ndeyiz, insanlarımızın oradaki teveccühü, oradaki duruşu neyse, sanayideki, caddedeki, sokaktaki, evdeki, balkondaki teveccühü de aynıdır. Orada meydandaki yansımayla, sokaktaki yansıma arasında bir fark yok. Orası insanlarımızın gönlünden koparak geldiği bir meydandı, biz bunu sokaklarda da görüyoruz. Muhalefetin son zamanlardaki, seçime çok kısa bir süre kalmış olmasına rağmen çıkarmak istedikleri kaos, huzursuzlukta bunun bariz bir göstergesidir. İnsanlarımız kararını vermiş. Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı olarak ve AK Parti'mizin de parti olarak hükümetle devam etmesini istiyor. Sabırsızlıkla seçimi bekliyorlar. Atatürk Oto Sanayi esnafı tamamdır. Pazar gününe yüz yılın seçimine tamamdır. Bunu her gittiğimiz esnafımızda da bunu çok rahatlıkla görüyoruz. Milletimiz kararını vermiş, yüz yılın seçimini bekliyor" ifadelerini kullandı.

"14 Mayıs seçimlerinde Allah'ın izniyle hiçbir şey değişmeyecek"

Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde uzun süredir esnaflık yapan Mehmet Kurban, AK Parti'den başka partinin seçilmesini istemediğini vurgulayarak, "Biz AK Parti'den başka bir partiyi istemiyoruz. Allaha çok şükür, vatanımız var. 14 Mayıs seçimlerinde Allah'ın izniyle hiç bir şey değişmeyecek. Şu anki iktidarın karşısında bu kadar parti birleşmiş düşürmeye çalışıyorlar ama Allah'ın izniyle düşmeyecek. Büyük İstanbul mitingini çalıştığım için gidemedim, gitmek isterdim ama televizyondan canlı olarak izledim" dedi. - İSTANBUL