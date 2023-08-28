AK Parti Havza İlçe Başkanı MHP Havza İlçe Başkanlığına Ziyaret Gerçekleştirdi

AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ve Yönetim Kurulu üyeleri, MHP Havza İlçe Başkanlığına atanan İbrahim Yüksel ve yönetimini ziyaret etti. İttifak ruhu içinde çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ve Yönetim Kurulu üyeleri bir süre önce MHP Havza İlçe Başkanlığına atanan İbrahim Yüksel ve yönetimini ziyaret etti.

MHP Havza İlçe Başkanlığında gerçekleşen ziyarette konuşan Kurkmazlı, ittifak ruhu içinde çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel de ittifak ortağı olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunarak birlik ve beraberliğin devamı için dua edildi.