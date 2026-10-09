Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir'den Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklama:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Yahşihan eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 4 Kasım 2025 tarihinde partimizden kesin olarak ihraç edilmiştir. Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek ise 25 Kasım 2025 tarihinde kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiş, sonrasında görevini bağımsız olarak sürdürmüştür. Bu süreçler, mevcut soruşturmadan önce gerçekleşmiştir" "AK Parti, milletin emanetini şahsi menfaatlerine alet eden hiç kimsenin arkasında durmaz. Şahısların bireysel eylemlerinin partimizin kurumsal sorumluluğu gibi gösterilmesini kabul etmiyoruz"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un 4 Kasım 2025'te AK Parti'den kesin olarak ihraç edildiğini, Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in ise 25 Kasım 2025'te kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini, sonrasında görevini bağımsız olarak sürdürdüğünü, bu süreçlerin Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasından önce gerçekleştiğini bildirdi.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kırıkkale Yahşihan Belediyesi hakkında yürütülen adli soruşturma üzerinden AK Parti'nin kurumsal kimliğinin hedef alınması üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereğinin doğduğunu belirtti.

Demir, şunları kaydetti:

"Yahşihan eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 4 Kasım 2025 tarihinde partimizden kesin olarak ihraç edilmiştir. Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek ise 25 Kasım 2025 tarihinde kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiş, sonrasında görevini bağımsız olarak sürdürmüştür. Bu süreçler, mevcut soruşturmadan önce gerçekleşmiştir. AK Parti, milletin emanetini şahsi menfaatlerine alet eden hiç kimsenin arkasında durmaz. Şahısların bireysel eylemlerinin partimizin kurumsal sorumluluğu gibi gösterilmesini kabul etmiyoruz. Hakkındaki suçlamalar mahkeme kararıyla sabit olan herkesin hukuk önünde hesap vermesini, varsa kamu zararının sorumlularından tahsil edilmesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin hakkını ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Gökyüzünde AKINCI imzası! İlk denemede tam isabet

Türkiye'den dünyaya gözdağı! Tek atış yetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı

Savaşa bir ülke daha dahil oldu
Beyoğlu'nda camide 5 bin euro çalındı, 620 dakikalık kayıtla şüpheli tutuklandı

Camideki hırsızlıkta inanılmaz takip! 620 dakika, 24 kamera
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti

Aylardır aranıyordu! "Gizli kasa" Yunanistan'da yakalandı
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü

Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
İki gündür odalarından çıkmıyorlardı! Banyoda ölü bulundular

Pansiyonda esrarengiz ölümler! Ekipler böyle müdahale etti
Teoman'ın 'Zamparanın Ölümü' performansında kadın sanatçıyla samimi anları

"Zamparanın Ölümü"nü söylerken kadın solistle samimi anlar yaşadı
Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı

Gece yarısı çevirmeye takıldı, gerçeği öğrenince şoke oldu