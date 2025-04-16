AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı'ndan Ünal Işık'a Sert Eleştiri

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın görevdeki 1 yıllık performansının hizmet anlamında yetersiz kaldığını savundu.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın göreve geldikten sonraki 1 yılını değerlendiren Yaşadı, yerel seçimler öncesi verilen vaatlerin sahada ve uygulamada yerine getirilmediğini belirtti.

Rutin belediye işlerinin faaliyet gibi rapor olarak hazırlandığına işaret eden Yaşadı, "Bu, 'çalışıyoruz' algısı oluşturmak dışında bir şey değildir. Raporu inceledik. Sayın Işık çeşitli festivallere ve törenlere katılmış, davetlere gitmiş. Bunlar güzel ama belediye başkanının asıl işi bu değildir. Belediyede tam 1375 etkinlikten 213 bin 296 adet fotoğraf çekilmiş. Bol bol fotoğraf çekmişler. Bu konuda başarılı olduklarını teslim edelim. Halkın beklentisi hizmetti, onlar ise objektiflere gülümsemeyi tercih etti. Belediyecilik PR ile yapılmaz, sahada yapılan icraatla olur." açıklamasında bulundu.

Gaziemir'de yaşayan herkesin en çok rahatsızlık duyduğu konulardan birinin yollar olduğuna dikkati çeken Yaşadı, faaliyet raporunda belirtilen yol yenilemelerinin yama çalışmaları olduğunu, raporda verilen yol bakım ve onarım hedeflerinin sadece yüzde 38'nin gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

İlçede hayata geçirilmesi planlanan bazı projelerin iptal edildiğine, bazılarının da tamamlanmadığını öne süren Yaşadı, şunları kaydetti:

"Faaliyet raporunda, 'yıl boyunca 352 sosyal medya görseli yapılmıştır' diye övünüyorlar. Ancak burada gördüğümüz, sosyal medya için yapılan bu çalışmaların, Gaziemirli hemşehrilerimizin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak belediye hizmetlerine dönüştürülmediğidir. Sosyal marketin elektrik arızası gibi basit bir onarım işini bile, faaliyetmiş gibi raporlara eklemek, gerçekten büyük bir yetersizliğin göstergesidir. 1 yıl boyunca gösterilen bu zayıf performans, maalesef Gaziemir'imizin geleceğini kötü bir noktaya taşımaktadır. Gaziemir'in gelecek 4 yılı, eğer bu anlayışla devam edilirse, maalesef daha da heba olacaktır."