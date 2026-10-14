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AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, 454 konutun Aktepe'de yükseleceğini açıkladı

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AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, 454 konutun Aktepe'de yükseleceğini açıkladı
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AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, TOKİ'nin Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Denizli'de 454 konutun Pamukkale Aktepe'de yükseleceğini açıkladı. Projenin ihalesinin kısa süre içinde yapılması hedefleniyor; yaklaşık bin 200 metrekarelik alanda sağlık tesisi için yer ayrıldı.

Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Denizli'de inşa edilecek 454 konutun yükseleceğini konumu açıkladı. Subaşıoğlu, projenin ihalesinin kısa süre içerisinde yapılmasının planlandığını belirtti.

Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, TOKİ tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Denizli'de yapılacak 454 konutun yerinin belli olduğunu duyurdu. Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde, Akvadi girişinde bulunan boş arazide hayata geçirilmesi planlanan projenin ihalesinin kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Konutlar Aktepe'de yükselecek

Denizli için çalışmaya devam ettiklerini belirten AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, projenin konumuna ve ihale sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Subaşıoğlu, geçtiğimiz günlerde kura çekimi gerçekleştirilen TOKİ konutlarının ilk etabının Pamukkale ilçesinin Akvadi girişinde yapılacağını ifade etti. Bölgede toplam 454 konut inşa edileceğini belirten Subaşıoğlu, ihale sürecinin kısa süre içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

"Türkiye'de ilk ihalesi yapılan bölge olacak"

Projenin Türkiye genelindeki 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında önemli bir aşama olduğunu dile getiren Subaşıoğlu, Denizli'deki bölgenin ihalesi yapılan ilk bölge olacağını söyledi.

Sağlık tesisi için de alan ayrıldı

Subaşıoğlu, açıklamasında Pamukkale ve Denizli için sağlık tesisi planlamasına da değindi. Yaklaşık bin 200 metrekarelik alanda sağlık tesisi için yer ayrıldığını belirten Subaşıoğlu, projenin Denizli'ye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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