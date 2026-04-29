AK Parti Denizli'de saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ilçe ziyaretleri kapsamında Acıpayam'da mahalle başkanlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Denizli İl Teşkilatı, saha çalışmalarını ve teşkilat içi buluşmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Acıpayam ilçesinde mahalle başkanlarıyla geniş kapsamlı bir toplantı düzenledi. Mahalle başkanlarının yoğun katılım gösterdiği toplantıda, ilçedeki mevcut yatırımlar, çalışmalar ve gelecekteki projeler masaya yatırıldı.

"Çalışmaya devam edeceğiz"

Toplantıda konuşan AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, "Acıpayam bizim için tüm ilçelerimizin olduğu gibi özel bir yere sahip. Mahalle başkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu istişareler, vatandaşlarımızın taleplerini yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek adına büyük önem taşıyor. Bizler, halkımıza hizmet yolunda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, toplantı boyunca mahalle başkanlarının görüşlerini tek tek dinledi. Toplantıda ayrıca teşkilat çalışma planları, ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı