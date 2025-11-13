Haberler

AK Parti'den Muazzez Abacı için Taziye Mesajları

Güncelleme:
AK Parti genel başkan yardımcıları, Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Sanatçının derin duygusal eserleri ve benzersiz yorumları anılarak, aile ve sanat camiasına başsağlığı dilendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Türk sanat müziğinin eşsiz sesi, değerli sanatçımız Muazzez Abacı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Yayman, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sanat hayatı boyunca bizlere bıraktığı unutulmaz eserleri, derin duygusallığı ve benzersiz yorumlarıyla Türk sanat müziğine ruh veren Abacı, her zaman kalplerimizde yaşayacaktır. Sanatın ve müziğin birleştirici gücünü en güzel şekilde temsil eden değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de "Türk Sanat Müziği'nin usta ismi, sesiyle gönüllerimizde derin izler bırakan Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer ise paylaşımında, "Türk sanat müziğimizin usta ve zarif sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı Hanımefendi'nin vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
