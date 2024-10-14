AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı yeniden Servet Yılmaz oldu

Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde seçime tek liste halinde giren mevcut başkan Servet Yılmaz, yeniden seçildi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki gerçekleşen AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölgesi İl Koordinatörü Mücahit Durmuşoğlu, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşması yapan AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, "AK Parti ailesi olarak Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 23 yıldır sadece Türkiye'de değil tüm mazlum coğrafyaların tek ümidi olarak haklı mücadelemizi büyük bir azimle sürdürüyoruz. Milyonların umudu haline dönüşen AK davamız, 7'den 70'e toplumun her kesimini kucaklayarak yeni umutlar filizlendirmiş ve yeşertmiştir. Bizlerinde en önemli görevi bu umutlara sahip çıkan ve kıymetini bilen insanlar olmak ve Sayın Genel Başkanımızın emeklerine boşa çıkarmamak için gece gündüz demeden gönüllerde yer edinme gayretinde olmaktır" dedi.

"22 yıl önce kurulan partimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güçlü ve en etkili siyasi hareketlerinden biri olmuştur"

İl Başkanı Serkan Yıldırım ise "Türkiye Yüzyılı, sadece büyük projelerle değil, teşkilatımızın sahada güçlü çalışmalarıyla da şekillenecektir. Bugün, ülkemiz ve partimiz adına bir kez daha tarihe tanıklık ettiğimiz bu anlamlı günde, Bilecik Merkez İlçe Kongremizde bir araya gelmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Hepinizi en içten dileklerimle selamlıyor, bu kongrenin hem ilçe teşkilatımıza hem de ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizler, AK Parti kadroları olarak, sadece bir siyasi hareket değil, Türkiye'nin ve dünyanın dününe bugününe ve geleceğine damga vurmuş büyük bir davanın temsilcileriyiz. 22 yıl önce kurulan partimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güçlü ve en etkili siyasi hareketlerinden biri olmuştur. Bugün bu kutlu yürüyüşün bir parçası olarak burada bulunmaktan duyduğum gururu sizlerle paylaşmak istiyorum."

"Son 23 yıldır olduğu gibi milletimizin hassas terazisinde hiçbir komplekse kapılmadan kendimizi tarttık, hesaba çektik, kendimize ayna tuttuk"

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 31 Mart yerel seçim sonuçlarınım açık yüreklilikle değerlendirildiğini ve doğru tespitlerin yapılması için çalışıldığını söyleyerek, "Son 23 yıldır olduğu gibi milletimizin hassas terazisinde hiçbir komplekse kapılmadan kendimizi tarttık, hesaba çektik, kendimize ayna tuttuk. Büyük Kongre sürecimiz öncesinde bizlere rehberlik edecek çok geniş bir fikir havuzunu derlemiş bulunuyoruz. 'Türkiye Buluşmaları'nda gündeme getirilen tespit, tenkit ve tekliflerden kongre sürecimizde inşallah azami derecede istifade edeceğiz. Şunu burada açık açık söylemek istiyorum: AK Parti olarak bize verilen bu desteğin kıymetini ve ne anlama geldiğini çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Milletimiz bizden, tüm teşkilatlarımızdan, Sayın Cumhurbaşkanımıza layık yol arkadaşı olmamızı bekliyor. İşte bu sebepten bizlerin de, Partimize ve hükümetimize yönelik güveni, inancı, teveccühü boşa çıkarmamak için çok çalışmamız gerekiyor. İlçe ve il Kongrelerimiz ve 8. Büyük Olağan Kongremiz, milletimizin partimizden taleplerinin hayata geçirildiği ana zemin olacaktır. Kongre sürecimizi tazelenmenin, yenilenmenin, bununla birlikte büyük bir kucaklaşmanın vesilesine dönüştürmek arzusundayız. Davamızın çilesini çekmiş emektarlarımızın tecrübelerini dışlamadan, AK Parti ruhunu içselleştirmiş, değerlerimizi benimsemiş, AK Parti'nin ufkuna, vizyonuna sahip, dürüst, çalışkan, donanımlı, millet ve memleket sevdalısı yeni isimlerle inşallah kadrolarımızı tahkim ve takviye edeceğiz. Kongrelerimizi parti içi bir faaliyet gibi değil, milletimizle ortak geleceğimizi inşa edeceğimiz bir kardeşlik şölenine çevireceğiz. AK Parti'mizin geleneğine yakışan bir usulde kardeşlik ve dayanışma içerisinde Türk siyasetine referans teşkil edecek bir muhabbet ikliminde 8. Olağan Kongre sürecimizi yöneteceğiz" dedi.

Servet Yılmaz başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Köksal Arslan, Emrah Bilanik, Ömer Özdemir, Vedagün Sancar, Enes Uysal, Yasemin Karaoğlu, Saniye Karaca, Nurcan Dinçer, Meryem Ünver, Halil Genç, Tayfun Can, Elanur Kılınç, Hasan Kapukaya, Selçuk Alp, Mert Öztürk, Serkan Uslu, Muhammet Zahit Yıldırım, Erdem Tutaş. - BİLECİK