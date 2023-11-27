AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Mahalle Mahalle Geziyor

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı yerel seçimler çalışmalarını gece gündüz mahalle mahalle gezerek sürdürüyor.

Bilecik merkeze bağlı İsmetpaşa Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz vatandaşlarla sohbet ederek çay içti. AK Parti mahalle başkanları ve vatandaşlarla iç içe olan Serkan Yıldırım tek tek tüm sorunları dinledi. Mahallelerde yaşanan ve hayatın akışını yavaşlatan temel sorunların en kısa sürede sona ermesi için gerekli talimatları uygulayacağını belirten Yıldırım, hizmet için burada olduğunu ifade etti. Mahalle sakinleri ile güzel bir akşam çayı içen Başkan Yıldırım ve İlçe Başkanı Yılmaz ilgiyle karşılandı. - BİLECİK