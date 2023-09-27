AK Parti Bilecik İl Başkanı, Bilecik Barolar Birliği Başkanını ziyaret etti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Barolar Birliği Başkanı Halime Aynur'u ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Yıldırım'a Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz da eşlik etti ve bir süre sohbet ettiler. Ayrıca, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Serdar Bağcı'nın avukatlık ruhsatı alma törenine katılan heyet, genç avukata başarılar diledi.