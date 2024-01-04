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AK Parti, belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvuru süresini uzattı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu.

AK Partili Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek olan 'Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı' müracaatları 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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